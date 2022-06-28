رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي مستجدات المشروعات التنموية

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برئاسة مارينا فرايلا نائب سفير الاتحاد الأوروبي والقائم بأعمال السفير، لبحث سبل التعاون المشترك، والتعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة، وذلك بمبنى المارينا الجديدة شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية.

رحب ربيع بسفراء دول الاتحاد الأوروبي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون في ضوء العلاقات الاقتصادية والسياسية التاريخية التي تربط مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع شركاء النجاح من دول الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.

الوفد الاوروبي

وأكد أن عمليات التطوير بالمجرى الملاحي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلةالماضية في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتطوير المنطقة المحيطة لتصبح مركز لوجيستي وصناعي عالمي، مشيرا إلى المردود الإيجابي لمشروع قناة السويس الجديدة، والتي نجحت في خدمة حركة التجارة العالمية، بإضافة شريان جديد رفع من تصنيف القناة، وجعلها في صدارة الممرات الملاحية العالمية، وحفظ لها مكانتها الرائدة في قطاع النقل والشحن البحري.

وأضاف رئيس الهيئة أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي اتسعت لتشمل إنشاء خمسة جراجات على القناة الجديدة لمواجهة حالات الطوارئ وتطوير محطات المراقبة الموجودة على طول القناة، كما تعكف قناة السويس حاليًا على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي يستهدف ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة، مما سيكون له بالغ الأثر نحو زيادة عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

وألقى الفريق أسامة ربيع الضوء على مجهودات الهيئة في إدارة الأزمات المختلفة على مدار العامين الماضيين، إذ بادرت الهيئة لتبني حزمة من الإجراءات الاحترازية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد “COVID_19″وانتهاج سياسات تسويقية مرنة بمنح حوافز لتشجيع الخطوط الملاحية على عبور القناة، كما استعرض جهود إنقاذ سفينة الحاويات البنمية العملاقة Ever Given في زمن قياسي خلال 6 أيام فقط، وما تضمنته عملية الإنقاذ من استحداث آليات جديدة مثل استخدام الكراكات في عمليات الإنقاذ البحري.

خلال الزيارة، شاهد الحضور عرضا تقديميا عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه، تخلله مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ قناة السويس وتوضح مكانتها الرائدة في خدمة حركة التجارة العالمية.

كما تعرف وفد سفراء الاتحاد الأوروبي على مستجدات معدلات تنفيذ استراتيجية التطوير بالهيئة 2023، والتي تستهدف التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة، وذلك بالتوازي مع تطوير وتحديث الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنمية مواردها، فضلا عن تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، بما يواكب خطط ومستهدفات الدولة المصرية.

وفي ختام الزيارة قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس لمارينا فرايلا نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والقائم بعمل السفير، والتي أهدته في المقابل هدية تذكارية.

شملت الزيارة القيام بجولة بحرية في القناة الجديدة، وزيارة أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع، تلاها زيارة كنيسة سانت أجاث، ثم التوجه لمشاهدة مناورة تدريب لمحاكاة عبور السفن للقناة بقاعة مركز المحاكاة والتدريب البحري.