رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع محافظ بورسعيد ملفات التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم اللواء عادل الغضبان، أثناء زيارته لمقر رئاسة الهيئة في مبني الإرشاد بالإسماعيلية، وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتجديد الثقة له رئيسا لهيئة قناة السويس، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهمته الوطنية واستمرار استكمال المسيرة الناجحة للهيئة.

وناقش اللقاء عدد من الامور والموضوعات الخاصة بالمحافظة وسبل زيادة التعاون بين الجانبين.

وأشاد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء بجهود رئيس الهيئة وجميع القيادات والعاملين بها وما يبذلونه من جهود في دفع عجلة التنمية المستدامة على أرض مصر وما تقدمه هيئة قناة السويس من دعم متواصل وفعال لخدمة مصر، واثني اللواء عادل الغضبان على الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس ترحب دائما بكافة أوجه التعاون مع المحافظة لتحقيق مزيد من التنمية على أرضها.