نقل وملاحة

رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع المدير التنفيذي لشركة «سيمنس»

علي هامش معرض إكسبو 2020 اليوم
نادية سلام 4:11 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 4:11 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، مع هيلموت فون شتروڤه الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط، بحضور مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ووائل عمر النائب الأول للرئيس التنفيذي للصناعات الرقمية بشركة سيمنس مصر.

جاء اللقاء على هامش زيارة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لجناح شركة سيمنس العالمية بمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

اقرأ أيضا  أسامة ربيع : 5.1 مليار دولار إيرادات قناة السويس منذ بداية العام حتى 25 أكتوبر الحالي

وخلال جولته بجناح الشركة، أعرب الفريق ربيع عن تقديره لهذه الدعوة الكريمة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط للتعرف عن قرب على أحدث المبتكرات التكنولوجية لشركة سيمنس العالمية في مجالات التطوير والرقمنة وبناء المدن الذكية، مؤكدا حرص هيئة قناة السويس على الاستفادة من الخبرات العالمية التي تحظى بها شركة سيمنس العالميةو فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتيح تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم أهداف استراتيجية التطوير بالهيئة ٢٠٢٣ للارتقاء بالعنصر البشري وتفعيل آليات التحول الرقمي في كافة أنشطتها.

اقرأ أيضا  قناة السويس تعدل الرسوم الأضافية علي طوابق الحاويات بنسب تتراوح من 2 إلى 29%

ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بالشرق الأوسط هيلموت فون شتروڤه عن سعادته بهذه الزيارة التي تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة والشركة للمضى قدما نحو تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المصرية والتعاون لتحقيق أهداف استراتيجية التطوير بالهيئة.

يذكر أن هيئة قناة السويس وشركة سيمنس مصر وقعتا بروتوكول للتعاون المشترك خلال شهر أكتوبر الجاري لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الرقمي والتطوير.

اقرأ أيضا  الفريق أسامة ربيع يبحث التعاون مع سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية «IMO»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس بسبب «المونوريل».. تعرف عليها

أماني عوض 4:03 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

النصف الأول من العام المالي الجاري.. الخط الملاحي «ONE» يحقق إجمالي أرباح 6.76 مليار دولار

السيد فؤاد 3:59 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

دراسة أمريكية: قناة السويس هي الممر الملاحي الأكثر تأثيرا في حركة التجارة العالمية

نادية سلام 1:31 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 29-10-2021

مدحت إسماعيل 12:07 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

رئيس قطاع النقل البحري يخاطب مشغلي الوحدات البحرية بالسويس بالالتزام بالمناطق المصرح بها

نادية سلام 12:05 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

وزير النقل يلتقي السفير الياباني بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

مدحت إسماعيل 7:26 م, الخميس, 28 أكتوبر 21