رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع المدير التنفيذي لشركة «سيمنس»

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، مع هيلموت فون شتروڤه الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط، بحضور مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ووائل عمر النائب الأول للرئيس التنفيذي للصناعات الرقمية بشركة سيمنس مصر.

جاء اللقاء على هامش زيارة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لجناح شركة سيمنس العالمية بمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

وخلال جولته بجناح الشركة، أعرب الفريق ربيع عن تقديره لهذه الدعوة الكريمة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط للتعرف عن قرب على أحدث المبتكرات التكنولوجية لشركة سيمنس العالمية في مجالات التطوير والرقمنة وبناء المدن الذكية، مؤكدا حرص هيئة قناة السويس على الاستفادة من الخبرات العالمية التي تحظى بها شركة سيمنس العالميةو فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتيح تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم أهداف استراتيجية التطوير بالهيئة ٢٠٢٣ للارتقاء بالعنصر البشري وتفعيل آليات التحول الرقمي في كافة أنشطتها.

ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بالشرق الأوسط هيلموت فون شتروڤه عن سعادته بهذه الزيارة التي تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة والشركة للمضى قدما نحو تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المصرية والتعاون لتحقيق أهداف استراتيجية التطوير بالهيئة.

يذكر أن هيئة قناة السويس وشركة سيمنس مصر وقعتا بروتوكول للتعاون المشترك خلال شهر أكتوبر الجاري لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الرقمي والتطوير.