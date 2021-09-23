نقل وملاحة

رئيس هيئة قناة السويس وسفير الأردن يبحثان سبل التعاون المشترك

أكد الفريق ربيع أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الرائدة
نادية سلام 2:29 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 2:29 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة.

وأعرب ربيع عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، متمنيا النجاح للجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الرائدة وتعظيم الاستفادة مما يحمله موقعها الجغرافي المتميز من فرص واعدة لتكون قاطرة التنمية في المنطقة من خلال استراتيجية طموحة تعني بفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء وشركاء النجاح بعقد شراكات تتيح تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

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واستعرض رئيس الهيئة المزايا الاستثمارية التي تطرحها المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس لاسيما بعد ماشهدته مشروعات البنية التحتية من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية.

خلال اللقاء، وجه الفريق ربيع الدعوة للسفير الأردني لعمل زيارة ميدانية موسعة تشمل مشروعات قناة السويس المختلفة وشركات وترسانات الهيئة التابعة للتعرف عن قرب على ما تحمله من فرص واعدة للاستثمار في ظل الرؤية الطموحة للتطوير.

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من جانبه، عبر السفير امجد العضايلة السفير الأردني في القاهرة عن سعادته بهذه الزيارة التي تتيح له التعرف عن قرب على مستجدات العمل بهيئة قناة السويس في ظل ما تحظى به من مكانة خاصة في وجدان الشعوب العربية، مشيدا بما حققه رجال الهيئة من إنجاز كبير وملحمة حقيقية خلال أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وأكد السفير الأردني حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية الملهمة ودفع علاقات التعاون في ظل الدعم الكامل الذي يحظى به هذا الملف من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في البلدين.

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في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، درع قناة السويس الجديدة إلى السفير أمجد العضايلة السفير الأردني في القاهرة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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