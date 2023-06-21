رئيس هيئة قناة السويس: ننسق مع «النقل» لإقامة حوض بناء سفن صب عملاقة بشراكة أجنبية

أكد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك تنسيق مع وزارة النقل، وذلك في ميناء ابراهيم وهي ملاصقة لترسانة السويس، بهدف اقامة حوض كبير لبناء سفن عملاقة وهي سفن صب جافة 160 ألف طن ولاول مرة يتم بناءها في مصر.

وقال ربيع خلال لقائه مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أنه سيتم دخول ترسانة السويس مع تلك الميناء في الاصلاحات المستهدفة، كاشفَا أن ذلك سيكون بشراكة أجنبية.

وأضاف ربيع هناك أكثر من 120 طلب حاليًا على انتاج اليخوت عبر هيئة قناة السويس، موضحَا ان هناك 3200 طلب على إنتاج اليخوت في العالم، ونقوم بالترويج لسياحة اليخوت عبر مارينا لليخوت مستهدف افتتاحها قريبًا.

وأشار ربيع إلي أن هناك مارينا لليخوت على احدث مستوي تابع لقناة السويس، موضحَا أن المارينا هو مكان يستوعب لليخوت وتم تطوير مكان قديم لمارينا كان يستوعب 12 يخت ونسعي الي تطويره ليستوعب 85 يخت.

وتابع ربيع أنه سيتم عمل في تلك المارينا مكان لتخزين اليخوت مقابل ايجار مادي، إضافة إلي إقامة خدمة مطاعم، وملابس، وقطع غيار، واصلاح يخوت، وجيم، وجاكوزي، مؤكدًا انه سيتم تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العميل.