رئيس هيئة قناة السويس: نجرى دراسة حول آثار توترات البحر الأحمر لو استمرت

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث في البحر الأحمر وتطئمن الجميع بانتظام حركة الملاحة، مشيرا إلى إجراء دراسة حول آثار توترات البحر الأحمر لو استمرت

جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وطمأن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الشعب المصري على تأثير توترات البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي والتوترات التي تشهدها المنطقة على حركة الملاحة في قناة السويس .

وقال ربيع: “الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر، وأطمئن الناس حركة الملاحة في القناة منتظمة ونراقب حركة الملاحه في البحر الأحمر وسوف نجري دراسة حول الآثار لو استمرت”.



وأضاف: “لا تأثير حتى الآن سواء على صعيد السفن العابرة منذ تاريخ 19 نوفمبر بدء عمليات استهداف السفن في باب المندب وحتى 17 ديسمبر الجاري”مشيرا إلى أن 2128 سفينة عبرت من قناة السويس، وأن 55 سفينة فقط حولت مسارها وهي نسبة لاتتجاوز 2% وهي نسبة ضعيفة جداً غير مؤثرة قائلا:” بنتابع كل كبيرة وصغيرة”.



وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر، مبينا أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وأن متوسط العبور اليومي في القناة يبلغ مابين 70-72 سفينة وبالرغم من ذلك تم عبور 77 سفينة اليوم في قناة السويس اليوم بما يتجاوز الرقم.