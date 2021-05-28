رئيس هيئة قناة السويس: نجاح تعويم سفينة ميرسك دون تعطيل حركة الملاحة (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تعويم سفينة تابعة لشركة ميرسك اليوم الجمعة، دون تعطيل حركة الملاحة في القناة، حيث تمت المناورة بالسفينة واستكمال عملية عبور السفن التي كانت تسير خلفها بعدد 13 سفينة.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر إن تلك السفينة حدث بها عطل مفاجئ في المحركات وأجهزة التوجيه، وبالتالي شطحت على جانب قناة السويس القديمة.

وأضاف ربيع أن تلك السفينة يبلغ طولها 353 مترًا وعرضها 48 مترًا بغاطس 15.5 متر، وتحمل حمولة 146 الف طن، قائلا: السفينة كانت كبيرة يعني، موضحًا أن الفرق بين تلك الحادثة وحادثة ايفرجيفين أن الأخيرة كانت في مكان صعب.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه تم نجاح عملية تعويم سفينة ميرسك من خلال 4 قاطرات، وتم توجيهها الي منطقة البحيرات للكشف عليها و معاودة ابحارها مرة أخرى.

وأكد ربيع أنه يتم البحث حاليًا في شراء قاطرات جديدة بحمولة 250 و300 طن وأوناش بطول 65 مترًا، إضافة إلى سفن دعم وإنقاذ.

قناة السويس تشهد عبور 68 سفينة بحمولات صافية 3.6 مليون طن

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد صرح بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الجمعة، عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.