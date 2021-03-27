رئيس هيئة قناة السويس: سنتولي التحقيقات في جنوح السفينة و ممكن تيجي جهات أخرى

أكد أن سفن البترول المعطلة بسبب أزمة السفينة ليست هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن هناك 321 سفينة متعطلة في البحر بسبب أزمة السفينة البنمية الجانحة، بينها 3 سفن للمواشي معطلة وتم توفير لهم العلف وطاقم طبي بيطري بالتعاون مع الجمارك و وزارة الزراعة .

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن موضوع السفينة حاصل على أرضنا والتحقيق هيكون من خلالنا واحنا هنتولي التحقيقات و ممكن تيجي اي جهات أخري .

وأضاف ربيع ، أن سفن البترول المعطلة بسبب أزمة السفينة ليست هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلي أن قفل قناة السويس يوم واحد يؤدي إلي رفع سعر برميل البترول عالميا .