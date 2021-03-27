نقل وملاحة

رئيس هيئة قناة السويس: سنتولي التحقيقات في جنوح السفينة و ممكن تيجي جهات أخرى

أكد أن سفن البترول المعطلة بسبب أزمة السفينة ليست هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا
محمد مجدي 10:28 م, السبت, 27 مارس 21 10:28 م, السبت, 27 مارس 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن هناك 321 سفينة متعطلة في البحر بسبب أزمة السفينة البنمية الجانحة، بينها 3 سفن للمواشي معطلة وتم توفير لهم العلف وطاقم طبي بيطري بالتعاون مع الجمارك و وزارة الزراعة .

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن موضوع السفينة حاصل على أرضنا والتحقيق هيكون من خلالنا واحنا هنتولي التحقيقات و ممكن تيجي اي جهات أخري .

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وأضاف ربيع ، أن سفن البترول المعطلة بسبب أزمة السفينة ليست هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلي أن قفل قناة السويس يوم واحد يؤدي إلي رفع سعر برميل البترول عالميا .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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