رئيس هيئة قناة السويس: التوقعات بارتفاع أسعار البترول الخام أحد أسباب زيادة رسوم عبور السفن

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن التوقعات بارتفاع أسعار البترول الخام أحد أسباب زيادة رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها مع بداية العام الميلادي المُقبل 2023.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن قرار رفع رسوم عبور السفن “يأتي في توقيت مناسب وبعد دراسة متأنية لأن كل شيء يتم دراسته في إدارة التسويق بالهيئة ليس ذلك فقط بل يتم دراسة ذلك على مستوى كل قسم سواء كان سفن الصب الجاف والحاويات غيرها”.

وأوضح أنه بالرغم من الظروف العالمية لكن هناك توقعات متفائلة دولياً حول استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2023 بنسبة 2.9% وفقاً لصندوق النقد الدولي فضلاً عن توقعات نمو التجاره العالمية بنسبة 3.2% وإرتفاع معدلات التضخم الحالية يرفع من تكاليف التشغيل والصيانة اليومية في القناة مع تزايد نشاطها مما يؤدي لاستهلاك وقود أكتر لوقت طويل وإستهلاك قطع الغيار مما يقلل العمر الافتراضي.

ولفت إلى أنه من ضمن المبررات للجوء للقرارات الأخيرة هي التوقعات بإستمرار إرفاع اسعار البترول الخام لما فوق حاجز 90 دولارا للبرميل والغاز الطبيعي وناولون الشحن وغيرها من المصروفات”.

وأوضح أن ممر قناة السويس سيحقق فرصا كبيرة للسفن العابرة سواء من جهة حجم استهلاك القود والطاقة للسفن من جهة أو ما أعلنته منظمة البحرية الدولية من خفض إنبعاثات الكربون ومن ثم فإن ممر قناة السويس يتميز بقصر الوقت المستغرق للمرور يسهم في تحقيق الهدف البيئي العالمي.

ولفت إلى أنه وفقاً لتلك الأسباب ووفقاً للدراسات تسويقية دقيقة للمعطيات المحلية والعالمية جعل الهيئة تتخذ قراراً برفع أسعار رسوم عبور السفن بنسبة 15% لسفن الصب الجاف و10% للسياحية للعام الميلادي 2023.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت اليوم قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.