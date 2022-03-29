نقل وملاحة

رئيس هيئة قناة السويس: إنجاز 23% من أعمال التكريك بالقطاع الجنوبي للقناة

فى كلمته خلال الذكرى الأولى لتعويم "إيفرجفين"
نادية سلام 1:39 م, الثلاثاء, 29 مارس 22 1:39 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

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كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  عن إنجاز 23% من إجمالي كميات تكريك والتي قدرت بـ  4 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بموقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي يتضمن التوسعة والتعميق من الكم ١٣٢ إلى الكم ١٦٢ ترقيم قناة ، ومشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة والتي تسمح بعبور 6 سفن ، ويعد امتدادا لقناة السويس الجديدة.

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جاء ذلك خلال احتفالية هيئة قناة السويس تحت عنوان : “يوم تفوق” بمناسبة ذكرى إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة “EVER GIVEN”،  اليوم “الثلاثاء” بالإسماعيلية.

 وقال “ربيع ” إن الدافع الرئيسي وراء بدء تنفيذ الهيئة لمشروع واعد لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق والازدواج بما سيكون له بالغ الأثر نحو زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي بنسبة 28% والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات البحرية.

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 والجدير بالذكر أن سفينة إيفرجيفن  قد جنحت بقناة السويس في 23 مارس العام الماضي، فى الكيلو 151 ترقيم القناة، ونجحت قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، والسفينة مملوكة لشركة شوي كيسن كايشا اليابانية وتديرها شركة Evergreen Marine التايوانية. وترفع علم بنما.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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