رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

استقبل اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بمقر الهيئة، الدكتور صالح الشيخ ​رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار محمود عبد الجابر حمودي عضو المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشاردكتور فوزي أحمد شادي

والمستشارأحمد ثابت إبراهيم

والمستشاروليد العناني

والمستشار أحمد سعد عبد العاطي المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

وأعرب الشيخ عن خالص تمنياته للمستشار مسعد عبد المقصود بالتوفيق والسداد في قيادة الهيئة في الفترة المقبلة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة وأكد على حسن التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لما فيه صالح الوطن.

كتبت – نجوى عبدالعزيز