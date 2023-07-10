رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد يصدر قرارات مهمة تعرف عليها

عقب استلامه العمل في منصبه الجديد كرئيس لهيئة قضايا الدولة أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي عدة قرارات مهمة صباح اليوم.
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي عدة قرارات هامة:
القرار رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٣ بندب المستشار أحمد فكري صالح بسيوني نائب رئيس الهيئة أميناً عاماً للهيئة
كما أصدر القرار رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل الأمانة العامة للهيئة
كما أصدر القرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة
كما أصدر القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٣ بتولي المستشار هاني محمد على نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفني
كتبت نجوى عبدالعزيز