رئيس هيئة «جيترو»: الشركات اليابانية مهتمة بممارسة الأعمال التجارية فى مصر

وأكد تاكاشى تسونيمى أن تجربة اليابان فى المجالين الطبى والبنية التحتية وغيرهما يمكن الاستفادة منها فى مصر

قال تاكاشى تسونيمى، رئيس مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، إن الشركات اليابانية مهتمة للغاية بممارسة الأعمال التجارية فى مصر، مشيرا إلى أن السوق المحلية كبيرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه يتوقع توفير الحكومة المصرية تراخيص أكثر مرونة ومعاملة تفضيلية، الأمر الذى يمكن الشركات اليابانية من ممارسة الأعمال التجارية بالسوق المحلية.

يمكن الاستفادة من تجاربها فى الطب والبنية التحتية

وأكد تاكاشى تسونيمى أن تجربة اليابان فى المجال الطبى والبنية التحتية وغيرها يمكن الاستفادة منها فى مصر، مشيرا إلى أنه من المهم مساندة الجانبين لبعضهما البعض لمكافحة فيروس كورونا المستجد حتى تتمكن الدولتان من التغلب على هذا الوضع الصعب.

وتابع: نأمل أن يتعافى المصابون من هذا الفيروس فى أقرب وقت.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن مصر بدأت اختبار دواء «أفيجان» اليابانى على مصابين بفيروس كورونا المستجد للتعرف على مدى تأثيره.

وفِى سياق متصل، قال تاكاش إن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل بنهاية العام الماضى نحو 83.954 مليار ين يابانى (12.316 مليار جنيه) مقابل 79.829مليار ين (11.7 مليار جنيه) فى 2018.

ووفقا لبيانات سابقة صادرة عن مكتب التمثيل التجارى المصرى فى طوكيو عن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان فى عام 2018، تمثلت أهم الصادرات المصرية لطوكيو فى الغاز الطبيعى المسال والمنتجات البترولية والملابس الجاهزة والسجاد وأغطية الأرضيات والنباتات الطبية والعطرية والقطـن والسيراميـك.

بينما استوردت مصر من اليابان منتجات السيارات والجرارات والمراجل والآلات والأجهزة الكهربائية ومصنوعات من الحديد والصلب.

وأضافت البيانات، أن حجم الاستثمارات اليابانية المشتركة فى مصر تبلغ نحو 880 مليون دولار من خلال 106 شركة يابانية.