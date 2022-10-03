رئيس هيئة تعاونيات البناء يعلن إطلاق مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة للمرة الأولى بمصر

عقد الدكتور حسام الدين رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الهيئة للإعلان عن موعد إطلاق وفعاليات وأهداف مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشرة، والذي سيُعقد للمرة الأولى في مصر، خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2022 تحت عنوان “معًا لتنمية أفريقيا”، بحضور وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم، ومنهم رئيس الحلف التعاوني الدولي، ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي، تم عرض فيلم تسيجيلي تناول نشأة التعاونيات الدولية ودورها ومجالاتها المتعددة، ونسب مساهمتها في الناتج المحلي بالدول المتواجدة بها،

كما تم التطرق لنشأة التعاونيات المصرية ونشأة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وعدد من المشروعات التي تنفذها وجمعيات الإسكان التعاوني.

وألقى الدكتور حسام الدين رزق كلمة، خلال المؤتمر الصحفي، أعلن خلالها تولّي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشرة،

كما أشار إلى نتائج إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عام المجتمع الأهلي وما شهد ذلك من زخم حول الأنشطة التعاونية، بجانب منح مزيد من الفرص للمشاركة المجتمعية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أنه، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، سيتم تنصيب مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال ثلاثة الأعوام المقبلة، ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني ICCH’22.

وقال: سيُعقد على هامش المؤتمر البرنامج التدريبي الأول لتأهيل الكوادر القيادية الأفريقية في مجال الإسكان التعاوني وذلك بمشاركة العديد من ممثلي تعاونيات الإسكان بالدول الأفريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ويحاضر به أكبر الخبرات في المجال التعاوني.

وأوضح الدكتور حسام الدين رزق أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات،

وكذا في ضوء فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، وكذا شرف استضافة المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولى عن منطقة شمال أفريقيا بالقاهرة.

وأشار الدكتور حسام الدين رزق إلى أن تسليم سلطة رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة من نيجيريا إلى مصر لمدة 3 سنوات مقبلة، يأتي تقديرًا لما حققته تعاونيات الإسكان المصرية من ريادة في القارة الأفريقية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه قبيل انعقاد المؤتمر يومي 15 و16 أكتوبر المقبل سيعقد اجتماع مجالس إدارات الحلف التعاوني الدولي والحلف التعاوني الأفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية في مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية،

لافتاً إلى أنه على هامش المؤتمر، سيتم تنظيم معرض مصاحب للفعاليات، يحتوي على العديد من الأجنحة التي ستعرض عددا من مشروعات الهيئة بالمحافظات المختلفة، والعديد من التجارب التعاونية الناجحة بمصر وبعض الدول والشركات المشاركة في المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف بحث آفاق التواصل مع المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي وتحقيق التفاعل مع الدول الأفريقية الشقيقة،

مؤكدًا أن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات بين الدول المشارِكة، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر وبعض الدول الافريقية المشاركة في المؤتمر في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التعاونية.

وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة من خلال استعراض المشروعات الجديدة في مجالات الإسكان والتعاونيات،

كما سيتضمن المؤتمر زيارات للوفود المشاركة للمشروعات القومية المصرية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وبعض مشروعات الإسكان التعاوني في مصر، والمناطق الأثرية والتاريخية.

وأشار إلى أنه سيتم بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم أفضل 5 مشروعات تعاونية على مستوى القارة لعام 2022، وتمثل جميع مناطق القارة شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط أفريقيا،

بجانب تكريم إحدى جمعيات الإسكان التعاوني المصرية المتميزة، مضيفًا أنه من خلال جلسات المؤتمر سيتم استعراض دور الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية والأفريقية، والآلية المناسبة لتسويق المنتجات المصرية، وكيفية تحقيق التكامل والتعاون بين الأنشطة التعاونية المختلفة بين الدول المشاركة.

وقال: يهدف المؤتمر إلى استعراض النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا فتح مجالات للعمالة المصرية في الخارج من خلال الشركات القومية للدولة،

وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج فيما يتعلق بأنشطة الإسكان وغيرها، لافتًا إلى أن المؤتمر يشهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية،

بجانب التوجيه بالتعريف بالمشروعات القومية لمصر وما توليه الدولة للتعاونيات في المجالات المختلفة وفقًا لمعايير المنظمات التعاونية الدولية.

وأعرب المستشار شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية، والراعي الرسمي للمؤتمر عن فخره برعاية هذا الحدث المهم، وأكد أن مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة يعد فرصة رائعة لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال التعاونيات.

وأضاف أن شركةGV تحرص على مد جسور التعاون مع كل الهيئات والجهات المختلفة في الدولة لتحقيق مخططات التنمية العمرانية في مصر، وأن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار مشاركة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتفعيل دور التعاونيات بمختلف المجالات.