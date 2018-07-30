رئيس هيئة النقل النهري يتابع تنفيذ التتبع الآلي للوحدات النيلية

المال- خاصاجتمع، اليوم، الدكتور عبد العظيم محمد علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، وبمرافقته المهندسة أماني محمد منير، مدير عام الشئون الهندسة الكهربائية والميكانيكية، بحضور اللواء كريم أبو الخير مستشار الدكتور معالي وزير النقل مع الدكتور خالد محمد طه رئيس مجلس إدارة شركة ترانس ا

المال- خاص





اجتمع، اليوم، الدكتور عبد العظيم محمد علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، وبمرافقته المهندسة أماني محمد منير، مدير عام الشئون الهندسة الكهربائية والميكانيكية، بحضور اللواء كريم أبو الخير مستشار الدكتور معالي وزير النقل مع الدكتور خالد محمد طه رئيس مجلس إدارة شركة ترانس اي تي للتكنولوجيا والمعلومات المشاركة مع الهيئة في التشغيل والصيانة وتدريب المهندسين بالهيئة لنظام مشروع مراقبة وتتبُّع الوحدات النهرية River Information System في المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان.

جدير بالذكر أن المشروع يموَّل بقرض نمساوي بقيمة 9.2 مليون يورو. والإشراف وتسلم الأعمال من الشركة النمساوية المنفذة للمشروع لتحقيق الملاحة الآمنة للقطاع النهري داخل المجرى الملاحي الآمن لنهر النيل.

يشار إلى أنه تم نجاح تجربة الإبحار بالوحدات النهرية في المسافة من القاهرة إلى مدينة أشمنت ببني سويف بطول مئة كيلومتر، وأكدت التجربة أن دقة رصد الوحدات النهرية أقل من 3 أمتار، وهو ما يعني استكمال باقي مراحل المشروع. ومن المتوقع انتهاء المشروع آخر هذا العام.