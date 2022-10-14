رئيس هيئة الميناء: 60% من حجم التجارة لمصر على مستوى الصادر والوارد تتم عبر «الإسكندرية»

وأكد اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن الهيئة تعتبر من الموانئ القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأكثر من ثلاثة بالمئة فقط ٪من حجم التداول خلال جائحة كورونا ، لافتاً إلى أنه يمر منها نحو ستون بالمئة من حجم التجارة لجمهورية مصر العربية على مستوى الصادر والوارد

وأشار إلى إنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسة بوضع استراتيجية متكاملة للموانئ المصرية لوضع مصر علي قائمة الدول اللوجستية في العالم تم العمل على تطوير الموانئ لتنظيم النقل متعدد الوسائط والتطوير على أحدث النظم العالمية وإنشاء محطات جديدة على أحدث النظم بتمويل وشركات وايادي وطنية بالكامل.

ولفت شاهين خلال اليوم الثاني لفعاليات الاحتفالة المئوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية والتي تقام في مكتبة الإسكندرية إلى أنه يعد ميناء الإسكندرية من أكبر مصادر الدخل القومي، حيث تم دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات وتطوير الموانئ المصرية وزيادة الطاقة الاستعابية وتذليل الصعاب وسرعة التداول وزيادة حركة التجارة في الميناء.

قال اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إنه يتقدم بالنيابة عن وزير النقل بالتهنئة للغرفة التجارية بالاسكندرية بمناسبة مرور مائة عام على انشاءها و التهنئة بمناسبة مرور ٤٠ عام على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.

وتابع : في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فأن جميع الجهات المعنية في هيئة الميناء تعمل في شكل جماعي لتذليل جميع الصعاب للمرور من هذه الأزمة.

وأضاف شاهين أنه وزارة النقل انتهجت فلسفة جديدة في تطوير المواني فيما يخص البنية التحتية وهي ان تكون بيد مصرية ١٠٠ ٪.

السيد فؤاد ومحمد مجدى و معتز محمود