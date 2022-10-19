رئيس هيئة المواد النووية: احتياطي الرمال السوداء المكتشفة حتى الآن يكفي مصر 200 عامًا قادمة (فيديو)

كشف الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، أن مشروع الرمال السوداء يتم من خلاله إنتاج 2500 طن في الساعة من خلال الكراكة البحرية تحيا مصر، وهي ماكينة هولندية مشروع الرمال السوداء، والكراكة البحرية تحيا مصر هي أول كراكة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء.

وقال ميرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن الاحتياطي في المناطق التي تم اكتشافها يكفي مصر 200 عامًا قادمة بكمية تصل إلي 5 مليارات طن ، وهناك مناطق أخري يتم إستكشافها، والرمال السوداء سلعة نادرة وبالتالي العالم يتسابق على المعادن الموجودة في تلك الرمال وهو سباق محتدم ليس عادي.

وأضاف ميرة أن مصر لديها تغطية للسوق المحلي وفائض يتم تصديره لحين إضافة القيمة المضافة على تلك المعادن التي يصل عددها إلي 41 عنصر استراتيجي، وهناك طائفة كبيرة من الصناعات الثقيلة والدقيقة تدخل بها تلك المعادن في صناعتها.

وأوضح ميرة أن هناك معادن تباع كما هي ومعادن يتم اضافة قيمة مضافة عليها، منها الطن يصل إلي 3200 دولار.

يشار إلى رئيس الجمهورية، قام اليوم بزيارة محافظة كفر الشيخ، لمتابعة عمل مشروع الرمال السوداء، والذي يتم من خلاله إنتاج 6 معادن رئيسية وهى الألمنيت والزيركون والجارنت والروتيل والمونازيت والمجانتايت.

كما أن معدن الالمنيت يستخدم فى إنتاج التيتنايوم الإسفنجى وأجسام الطائرات والصواريخ والغواصات، ويدخل فى صناعات البويات والورق والجلود، فيما يستخدم معدن الزيركون فى السيراميك والأدوات الصحية والزجاج وتبطين المفاعلات النووية، وصناعة الحراريات، فيما يستخدم معدن الجارنت فى أحجار التجليخ وأوراق الصنفرة وفلاتر المياه.

ومشروع الرمال السوداء، تم من خلاله إنشاء شركة مساهمة مصرية بمساهمة كل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية ومحافظة كفر الشيخ والشركة المصرية للثروة التعدينية وبنك الاستثمار القومى.

وشدد الرئيس السيسي على أن هذا المشروع تحدى كبير للحصول على هذه التكنولوجيا المتقدمة، المستخدمة فى الاستخراج والفصل، وتأسيس الشركة وجميع مراحل المشروع، أصبح الحلم منذ عقود طويلة حقيقة، فى جميع مواقع الشركة فى البرلس وغليون ورشيد ودمياط والمنزلة.