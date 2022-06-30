رئيس هيئة المحطات النووية: السكن بجوار محطة الضبعة آمن تمامًا ويتم الكشف الدوري على المنطقة المحيطة

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن فكرة التخوف الموجودة لدى المواطنين يتم الرد عليها بكل بشفافية المعلومات والإفصاح، وتم الإجابة عن كل الأسئلة التي تشغل المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحطة النووية.

وقال الوكيل خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر، أن موقع المحطة النووية في الضبعة آمن جدا، ولا يوجد أي مخاطر حوله، ويمكن السكن بجوار المحطة النووية.

وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية أن المحطة النووية في الضبعة والموقع المحيط بها آمن تماما، و يتم الكشف الدوري عن معدلات الامان في المحطة والمناطق المحيطة.

يذكر أنه تم اليوم حصول هيئة المحطات النووية علي إذن الإنشاء للوحدة النووية الاولي للمحطة النووية المصرية الأولى، وذلك في منطقة الضبعة.