رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

وعقد لقاء مع أعضاء المكتب الاستشارى لأحد الكومباوندات السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، لبحث زيادة أعداد المهندسين والعمال

​قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية، بـ مدينة العلمين الجديدة ، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال جولته، مسئولو هيئة المجتمعات وجهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات. مدينة العلمين الجديدة

وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته، بعقد لقاءٍ مع أعضاء المكتب الاستشارى لأحد الكومباوندات السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، لبحث زيادة أعداد المهندسين والعمال، ودفع العمل بالمشروع للالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال.

واستكمل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بالمدينة، بتفقد طريق C15، والذى يُعد أحد أهم مسارات التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مرورا بكوبرى يُنفذ أعلى أحد البحيرات بالمدينة.

وتفقد منطقة الأبراج وصعد عدد منها، وكذا تفقد الأعمال المنفذة بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، والتى تضم عدداً من المحال والمطاعم والكافتيريات، حيث وجه بإنجاز أعمال المرافق لسرعة تشغيل المنطقة، وتحقيق الاستفادة منها.

كما تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أعمال الكبارى الرابطة بين الطريق الساحلى وأحد الطرق المستحدثة لخدمة المدينة، وعددها 4 كبارى، بداية بكوبرى مارينا 1، وأكد ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت.

واختتم نائب رئيس الهيئة، جولته، بتفقد مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها مشروع “سكن مصر” حيث أكد الاهتمام بأعمال التشطيبات للوحدات، وألوان الواجهات للعمارات،لتسليم الوحدات لمستحقيها بجودة عالية فى التنفيذ، وفى أسرع وقت ممكن.