رئيس هيئة الكتاب يفتتح المعرض الـ 17 بمكتبة الإسكندرية (صور)

افتتحت مكتبة الإسكندرية اليوم معرضها السنوي للكتاب في نسخته الـ 17، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، والمقرر استمراره حتى 28 يوليو 2022، حيث افتتح المعرض كل من الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يُقام تحت شعار: “الوعي وبناء الإنسان”، حيث يركَّز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان، ويضم المعرض هذا العام 75 حدثًا ثقافيًا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.

كما يقدم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته السابعة عشرة، مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة (الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد) هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.



ويشارك في معرض هذا العام عدد من الأسماء البارزة وعلى رأسها الكاتب إبراهيم عبد المجيد، ود. هيثم الحاج علي، د. أسامة الأزهري، د. علي بن تميم، ود. أسامة الشاذلي، د. جمال ياقوت، والكاتب عمر طاهر، الكاتب الصحفي سيد محمود، الروائي والشاعر علاء خالد، المترجم هشام فهمي، الروائية د. ريم بسيوني، والكاتب وليد فكري، د. محمد صادق وغيرهم.



ويعتبر البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بمثابة مهرجان ثقافي لمثقفي الإسكندرية بشكل خاص ولمثقفي مصر والعالم العربي بشكل عام.

وحرصت إدارة المعرض على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامج المعرض الثقافي، كما تحرص على أن يضم البرنامج الثقافي أحداثًا ثقافية تتنوع ما بين شتى حقول الثقافة والفنون والآداب.



