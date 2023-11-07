رئيس هيئة الطرق والكباري يستعرض مفهوم الاستدامة بمجالي الصيانة والرصف

استعرض اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري مفهوم الاستدامة في مجال إنشاء وصيانة رصف الطرق وكيفية تحقيق الاستدامة في مشروعات صيانة الطرق والمطارات باستخدام المستحلبات الأسفلتية.

وانعقدت اليوم ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة للطرق والكبارى إحدى هيئات وزارة النقل بعنوان استخدام المستحلبات الأسفلتية لتحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات، وتضمنت النقاش التعريفي بالمستحلبات الأسفلتيةومجالات استخدامها وعرض لاهم التقنيات الحديثة المستخدمة.

كما استعرضت ورشة العمل التطبيقات العملية لاستخدام طرق الصيانة الحديثة والذكية لصيانة شبكة الطرق، وأشار رئيس الهيئة إلى أهم المشروعات التي قامت الشركات المصرية بتنفيذها باستخدام المستحلبات الأسفلتية.

وخلال المناقشة تم استعراض الأثر البيئي المترتب على استخدام التقنيات الحديثة لصيانة الرصف مقارنة بالأساليب التقليدية للصيانة.

وأضاف خلال المناقشة انه يمكن تغيير الفكر باتخاذ قرار الصيانة للطرق والمطارات بالأساليب الحديثة اعتمادا على المعايير البيئية والاستدامة، في كافة المشروعات بالهيئات والوزرات المختلفة.

وخلال الورشة تم عرض الدروس المستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها بمصر بالتقنيات الحديثة وباستخدام المستحلبات الأسفلتية.

كما ان الورشة تضمنت عرض للخطوات التي تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري باتخاذها من أجل التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مشروعات انشاء وصيانة الرصف لتحقيق الاستدامة في تلك المشروعات.

وحضر الورشة لفيف من المتخصصين والخبراء فى استخدام التقنيات الحديثة والذكية فى صيانة الطرق بالإضافة إلى المهندسين المهتمين بهذا الشأن.