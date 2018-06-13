فيديوهات المال رئيس هيئة الطاقة المتجددة يستعرض أكبر مجمع شمسي في العالم رئيس هيئة الطاقة المتجددة يستعرض أكبر مجمع شمسي في العالم المال - خاص 1:20 م, الأربعاء, 13 يونيو 18 1:20 م, الأربعاء, 13 يونيو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر رئيس هيئة الطاقة المتجددة يستعرض أكبر مجمع شمسي في العالم شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) الوسوم فيديو شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر