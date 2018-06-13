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رئيس هيئة الطاقة المتجددة يستعرض أكبر مجمع شمسي في العالم

رئيس هيئة الطاقة المتجددة يستعرض أكبر مجمع شمسي في العالم 
المال - خاص 1:20 م, الأربعاء, 13 يونيو 18 1:20 م, الأربعاء, 13 يونيو 18

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رئيس هيئة الطاقة المتجددة يستعرض أكبر مجمع شمسي في العالم 

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