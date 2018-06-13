فيديوهات المال رئيس هيئة الطاقة الذرية مفاعل إنشاص من أفضل مفاعلات العالم النووية رئيس هيئة الطاقة الذرية مفاعل إنشاص من أفضل مفاعلات العالم النووية المال - خاص 1:18 م, الأربعاء, 13 يونيو 18 1:18 م, الأربعاء, 13 يونيو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر رئيس هيئة الطاقة الذرية مفاعل إنشاص من أفضل مفاعلات العالم النووية شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) الوسوم فيديو شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر