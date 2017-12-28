رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد نظم الإشارات في جولة بقطار الصعيد

محمود محسن قام اليوم المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجأة استقل فيها كابية جرار القطار رقم 980 المتجه من القاهرة إلى أسوان وظل فى كابينة الجرار حتى محطة أسيوط وذلك لمتابعة انتظام نظم الإشارات والسكك على الخط. وحرص رئيس الهيئة أثناء استقلاله كابينة جرار القطار التأكد من سلامة أجهزة

محمود محسن



قام اليوم المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجأة استقل فيها كابية جرار القطار رقم 980 المتجه من القاهرة إلى أسوان وظل فى كابينة الجرار حتى محطة أسيوط وذلك لمتابعة انتظام نظم الإشارات والسكك على الخط.



وحرص رئيس الهيئة أثناء استقلاله كابينة جرار القطار التأكد من سلامة أجهزة التحكم ونظم الإشارات بالإضافة إلى أعمال صيانة وتجديدات السكك التى تتم على الخط وتطوير نظم الإشارات



وتفقد سالم محطة أسيوط وأرصفة المحطة وبلوكات التشغيل والمراقبة المركزية للتحكم فى مسير القطارات فى نطاق المنطقة الوسطى، وذلك للتأكد من وسائل الأمان ونظم الاتصالات وإجراءات السلامة بالإضافة إلى متابعة عمليات الصيانة الدورية والتجهيز اليومى للجرارات والعربات بورش أسيوط .



والتقى رئيس الهيئة بالعاملين فى المحطة وبرج المراقبة المركزية بأسيوط والبلوكات والمزلقانات خلال جولته.



وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة مؤكدا على أهمية دور العنصر البشرى وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفع كفاءة مرفق السكك الحديدية والمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات.



وفي نهاية الجولة قدم رئيس الهيئة الشكر للعاملين بالمنطقة الوسطى على المجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب والمحافظة على انتظام مواعيد القطارات.

