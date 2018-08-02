رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد شبابيك حجز التذاكر بمحطة مصر

محمود محسن قام، اليوم، المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بتفقُّد شبابيك ومكاتب حجز التذاكر وأرصفة المحطة، فى إطار استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك بتشغيل قطارات إضافية وعربات، علاوة على بعض القطارات. وشدد رسلان، أثناء الجولة، على تكثيف الرقابة على شبابيك

محمود محسن





قام، اليوم، المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بتفقُّد شبابيك ومكاتب حجز التذاكر وأرصفة المحطة، فى إطار استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك بتشغيل قطارات إضافية وعربات، علاوة على بعض القطارات.

وشدد رسلان، أثناء الجولة، على تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز؛ منعًا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء، كما ناشد السادة الركاب المسافرين إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات؛ حفاظًا على حقوقهم.

وأكد أنه في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلى، لمواجهة زحام الركاب، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بالهيئة، سيتم تشغيل حوالى 26 قطارًا إضافيًّا (مكيفة ومميزة)، وضم عربات، علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 15/8/2017 حتى 31/8/2018، بإجمالى عدد 182 ألف مقعد مكيف ومميز إضافى.