رئيس هيئة السكة الحديد يبحث رفع معدلات الانتاج بورش التبين

المال -خاصأجرى المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، جولة مفاجئة تفقد فيها ورش الهيئة بالتبين رافقه فيها المهندس سامى عفيفي نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني .كما تفقد رئيس الهيئة أقسام الورش المختلفة واطلع على مراحل عمرة عربات البضاعة والجراراتوطالب سالم مدير عام الورش بضرورة الا

المال -خاص

أجرى المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، جولة مفاجئة تفقد فيها ورش الهيئة بالتبين رافقه فيها المهندس سامى عفيفي نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني .

كما تفقد رئيس الهيئة أقسام الورش المختلفة واطلع على مراحل عمرة عربات البضاعة والجرارات

وطالب سالم مدير عام الورش بضرورة الالتزام بمعايير التفتيش والجودة على الجرارات والعربات قبل خروجها من الورش

واستمع إلى طلبات العاملين بالورش ومقترحاتهم المطلوبة للعمل على رفع معدلات الإنتاج بالورش .

وأكد رئيس الهيئة، أن متوسط إنتاج الورشة شهريا يبلغ نحو ٩٥ عربة بضاعة منها ٣٠ عربة عمرة عمومية (تجديد شامل) بالإضافة إلى عمرة أسمية لحوالي ٢٠ جرارا وعدد ٢ جرار عمرة عمومية.

يذكر أن ورش التبين تقع على مساحة نحو ٩٠ فدانا ويعمل بها نحو ٥٥٠ عاملا وفنيا ومهندسا وتعتبر من الورش المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات بالإضافة إلى عربات البضاعة الخاصة بنقل خام الحديد من المناجم لمصنع الحديد والصلب بالتبين.

