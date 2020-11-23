رئيس هيئة السكة الحديد: لدينا أكثر من 10 مشروعات فى انتظار المستثمرين

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنه تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام إلكترونى مع تزويدها بنظم التحكم المركزى فى مسير القطارات لمنع الأخطاء البشرية

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير جميع قطاعات السكك الحديدية، سواء البنية الأساسية أو الوحدات المتحركة وذلك طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا السكك الحديدية.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنه تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام إلكترونى مع تزويدها بنظم التحكم المركزى فى مسير القطارات لمنع الأخطاء البشرية.

وتابع: تم تزويد الشبكة بأحدث نظام عالمى للتحكم الآلى فى مسير القطارت (ETCSL1) لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية أثناء قيادة القطارات.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد إلى أنه تم تطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكياً عند اقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى.

وتابع: تم توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بكمبيوتر للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، علاوة على تسجيل كافة البيانات الخاصة برحلات هذه الجرارات أثناء تشغيلها.

ولفت رسلان إلى أن استراتيجية وزارة النقل فى هذا المجال لرفع كفاءة الشبكة الحالية وإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة ليتم نقل 2 مليون راكب يومياً 40 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030.

كما تهتم الوزارة بمشروعات الربط السككى مع الدول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتكز رؤية وزارة النقل على تحقيق أهداف الدولة المصرية من خلال تنفيذ مشروعات لتعزيز التعاون البناء بين مصر والبلدان المجاورة.

وتقوم حالياً وزارة النقل بدراسة العديد من مشروعات الربط السككى مع الدول المجاورة، أخذاً فى الاعتبار تأهيل وتجديد ورفع كفاءة السكك الحديدية الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة وتمديد أى مسافات جديدة تربط السكة الحديد الحالية بمحاور التنمية بالدولة المصرية، ثم ربطها مع البلدان المجاورة لتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة .

وتشمل المشروعات، التى تزيد على 10 فرص أمام المستثمرين.

إنشاء خط سكة حديد ( أسوان / توشكى / وادى حلفا بالسودان.

رفع كفاءة خط (الإسكندرية / مطروح / السلوم) وربطه بميناء جرجوب ومده مستقبلاً إلى مدينة بنى غازى بليبيا.

وإعادة تأهيل خط الفردان / بئر العبد مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومد الخط إلى العريش ثم منه لرفح شرقا وطابا جنوبا.

إعادة تأهيل خط سكة حديد أبوطرطور / قنا / سفاجا ومد الخط للغردقة.

إنشاء خط سكة حديد ساحلى جديد يربط بين ميناء بورسعيد وميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بدمياط ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة وجمصة ورشيد.