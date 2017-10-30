رئيس هيئة السكة الحديد في زيارة مفاجئة للمركز الطبى

المال- خاص:قام المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة إلى المركز الطبى لسكك حديد مصر. وكان فى استقباله الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس مجلس إدارة المركز الطبى والأطباء والدكتور محمد سعيد مدير عام المستشفى.وتفقد رئيس الهيئة أقسام المركز الطبى المختلفة، كما

المال- خاص:

قام المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة إلى المركز الطبى لسكك حديد مصر.

وكان فى استقباله الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس مجلس إدارة المركز الطبى والأطباء والدكتور محمد سعيد مدير عام المستشفى.

وتفقد رئيس الهيئة أقسام المركز الطبى المختلفة، كما حرص على تفقد أقسام الرعاية المركزة والقلب والحالات الحرجة.

كما تفقد رئيس الهيئة المرضى المتواجدين بالعناية المركزة، واستفسر منهم عن الخدمة الطبية المقدمة

وشكر الأطباء وأطقم التمريض على حسن رعاية المرضى والاهتمام بهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم .

وفى نهاية الجولة قدم رئيس الهيئة الشكر لجميع القائمين على العمل بالمركز الطبى لما لمسه من مجهودات مثمرة وطلب منهم المزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالخدمات الطبيه المقدمة للعاملين بالهيئة.