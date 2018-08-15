رئيس هيئة السد العالي: اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة فيضان النيل

أ ش أ أكد المهندس حسين جلال رئيس هيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لمواجهة فيضان النيل للعام الحالي حال زيادة منسوب المياه خلف بحيرة السد العالي إلى…

أ ش أ

أكد المهندس حسين جلال رئيس هيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لمواجهة فيضان النيل للعام الحالي حال زيادة منسوب المياه خلف بحيرة السد العالي إلى مستويات كبيرة.

وقال رئيس هيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم التأكد من جاهزية قناة مفيض توشكي والتي تستوعب 350 مليون متر مكعب يوميا لاستقبال أي تصرفات زائدة من المياه، حيث تم تدعيم السد الترابي لقناة المفيض، لهذا الغرض من أجل مواجهة أي تصرفات زائدة من المياه، وأنه سيتم صرف المياه إلى قناة مفيض توشكى في حال زيادة حد استيعاب بحيرة ناصر عن تخزين مياه الفيضان.

ولفت إلى أنه تم التأكد من جاهزية بوابات قنطرة مفيض طوارئ السد العالي التي تستوعب 330 مليون متر مكعب يوميا من المياه، لتصريف المياه بها أيضا عند زيادة منسوب الفيضان، فضلا عن التنسيق بين كافة الجهات المختلفة من وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية لاستقبال موسم الفيضان. وذلك برصد كميات الفيضان ومنسوب المياه إعتبارا من بداية الشهر الجاري.