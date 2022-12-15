رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: نجاح اختبار كفاءة أداء معاملنا بالعين السخنة

أعلن المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن نجاح اختبار كفاءة أداء معامل الهيئة بالعين السخنة على خلفية التشغيل التجريبي منذ سبتمبر الماضي.

وأشار عصام النجار إلى حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، مشدداً على ضرورة قيام جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل إنهاء العمل بسرعة ودقة عالية.

وأوضح أن معامل الهيئة بالعين السخنة تتضمن معامل فلاتر الزيت ومعمل فلاتر الوقود ومعمل البطاريات ومعمل لعب الأطفال ومعمل الجلود و الاحذية.

ومعمل الشد 100 طن والضغط الانفجاري ومعامل التحليل الطيفي والاختبارات البيئية ومعمل الطلمبات ومعمل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية ومعمل اختبارات الاداء والامان للأجهزة المنزلية.

وأضاف أن المعامل الجديدة تشمل معمل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والتي تتضمن السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والأفران البيليت والسخانات.

إلى جانب ورشة تجهيز العينات بالإضافة إلى معمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية والتي تشمل الغلايات والكاتل والافران والمكاوي والعدد اليدوية واجهزة تحضير الطعام والبوتاجازات الكهربائية، مشيراً الى انه يجرى حالياً العمل على تجهيز معامل احجار الجلخ والجنوط والاطارات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية وبسرعة الإنجاز وأداء العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي من اجل دعم حركة التجارة الخارجية.