رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفى شرم الشيخ للمشاركة في التأمين الطبي لمؤتمر COP27

تابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية آخر مستجدات أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، لتحويلها إلى أول مستشفى خضراء (صديقة للبيئة) في مصر، تزامنًا مع استعدادات استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقد الدكتور أحمد السبكي، أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية للتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولي، عن طريق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإدارة الآمنة للمخلفات الخاصة بالرعاية الصحية، وغيرها من تطبيق كافة المعايير التي تسهم في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة وتقليل تلوث البيئة وتحقق الاستدامة.

مشروع رفع كفاءة أقسام الطوارئ والرعايات المركزة

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، آخر تطورات مشروع رفع كفاءة أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات الصغرى الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والدفع بالأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، في إطار رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفى للمشاركة في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا خلال الجولة على توفير ممرات واسعة للاستقبال والدخول، وأماكن جيدة “للتسجيل، وانتظار المرضى، وإدارة الطوارئ، وغرف للإنعاش والملاحظات والفرز للمرضى”، مع وضع اللوجوهات واللوحات والعلامات الإرشادية بشكل متطور وواضح.

رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الجولة

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على المجهودات المبذولة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، موجهًا بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والخطط التطويرية الجارية بالمستشفى وفقًا للأكواد والمعايير العالمية “الأوروبية والأمريكية”.

وأكد، على أهمية وضع اللمسات الجمالية ضمن أعمال التطوير بالمستشفى، بما في ذلك الأثاث والمفروشات والديكور، وغيرها من اللمسات التي تعكس الخدمات الفندقية والاهتمام بتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، بما يضمن الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، واستثمار الحدث في الترويج لأهم مشروعات هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

«الرعاية الصحية»: الانتهاء من جميع التجهيزات وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بسرعة الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة لها، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على النظام الصحي، الذي بدأ يتعامل بجدية مع التغيرات المناخية، خاصة وأن ما يحدث من تغيرات مناخية على كوكب الأرض، يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وكان لا بد من تضافر وتكاتف الجهود والعمل الجماعي عليها.

وأكد، نعمل جاهدين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للتجهيز والاستعداد الجيد للمؤتمر، وبما يتناسب مع استضافة مصر الحدث الأهم عالميًا في 2022 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، الحدث الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية، ومختلف دول العالم.