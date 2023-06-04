رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الاستثمار بالقطاع الصحي

التقى

أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية في مائدة مستديرة مع رؤساء وأعضاء وممثلي لجنة الرعاية الصحية والصناعات الدوائية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لمناقشة تعزيز التعاون للاستثمار في القطاع الصحي بمصر.

جاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد عز الدين، رئيس لجنة الرعاية الصحية بغرفة التجارة والمدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، والدكتور يسري نوار، رئيس لجنة الصناعات الدوائية بغرفة التجارة ورئيس مجلس إدارة شركة فايزر، والدكتورة سيلفيا منيسا، المدير التنفيذي لغرفة التجارة، وعدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات القطاع الخاص.

وبدأ الدكتور أحمد السبكي، حديثه بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته لتواجده، ومقدمًا الشكر لغرفة التجارة الأمريكية في مصر على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في اللقاء.

استراتيجية هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية

وشهد اللقاء، حوارًا مفتوحًا مع الدكتور أحمد السبكي، حول تطورات الرعاية الصحية في مصر، حيث استعرض التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وهيكلة النظام الصحي الجديد، واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، وتدريب القوى البشرية، وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتمادات القومية والدولية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطوير نظام معلوماتي لدعم اتخاذ القرار ومتابعة مؤشرات الأداء مركزيًا، إضافة إلى مناقشة التعاون لدعم تدريب وتأهيل القوى البشرية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وإثراء وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بأعلى جودة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل أتاح فرص غير متناهية للاستثمار في القطاع الصحي ويدعم الابتكار والتنافسية في تقديم أفضل العلاجات للمصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل مشروع دولة بمشاركة جهود العديد من الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن انعكاساته الإيجابية على الدولة المصرية ليس فقط في تحسين مخرجات الرعاية الصحية، إنما في زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن.

وأشار السبكي، أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصحي خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح والتطوير في التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وتابع: نتطلع للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمة وهو ما يتحقق بمشاركة جميع القطاعات الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات المحلية والدولية.

وأكد السبكي، نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل بما يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلى فى المشاركة بالبناء والتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه نمتلك العديد من المقومات لفتح مجالات جديدة وتشجيع الاستثمار الصحي في مصر، وأهمها تبني مفاهيم الرعاية الصحية المبنية على القيمة.

دور القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات

ولفت السبكي، إلى أهمية الحسابات الصحية القومية كأداة فعالة وشمولية لتتبع الإنفاق الطبي بشكل منهجي، وتحديد فرص التحسين والاستثمار والتنمية، مؤكدًا حرص الدولة على التواصل مع المستثمرين للتعرف على التحديات والمعوقات التي يمكن أن تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية في دعم علاقات التعاون مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

تعزيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المصري بشتى مجالاته

وأعرب الحضور، عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المصري بشتى مجالاته، وذلك في ظل القيادة الناجحة لمصر، والطفرة النوعية التي يشهدها قطاع الخدمات الطبية بها، مؤكدين أن مصر ستشهد مزيد من الاستثمارات في القطاع الطبي خلال الفترة القادمة.