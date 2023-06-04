رئيس هيئة الرعاية الصحية: الدولة تسعى لخفض الانفاق الشخصي من الجيب على الصحة لأقل من 22%

قال

أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يستهدف خفض إنفاق المواطن من أمواله الشخصية على الصحة إلى 20% عام 2030.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، اليوم الأحد.

وأضاف السبكي أن التقرير يبرز انخفاض الإنفاق من الجيب الشخصي على الصحة، إذ بلغ سابقًا 62.5%، ووصل إلى أقل من 59.3%، خلال نتاج عمل 9 أشهر فقط من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.

وأوضح أن إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، نقطة فارقة في تاريخ الإصلاح الصحي بمصر، مؤكدًا أن التقرير مميز لمراعاته كل مقدمي الخدمات الصحية في مصر للقطاعين الحكومي والخاص.

أحمد السبكي: التقرير أداة هامة لكل صناع القرار في الشق الصحي والاقتصادي

كما يعد التقرير أداة هامة لكل صناع القرار في الشق الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى أن التقرير الصادر يبرز انعكاس اهتمام الدولة المصرية فى تحسين المؤشرات الصحية.

وأشار إلى أن تحسين المؤشرات الصحية وبناء قطاع صحى قوى هو أحد العوامل الهامة جدًا لأى نظام سياسي.

يذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أطلقت التسجيل بالمنظومة على بوابة مصر الرقمية، وذلك في نطاق محافظات التطبيق بالمنظومة، تماشياً مع سياسة الدولة في الاتجاه للتحول الرقمي و تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.