رئيس هيئة الدواء يوقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء النيجيرية

وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، افتراضيًا، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة بجمهورية نيجيريا الإتحادية NAFDAC، كما وقع عن الجانب النيجيري الدكتورة موجيسولا أديا، مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة بنيجيريا، وذلك بحضور الدكتور علي بات، وزير الصحة النيجيري.

حضر التوقيع من الجانب المصري، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسفيرة علياء برهان، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية “دول جنوب أفريقيا”، والمستشار سماح عبد المنعم بدوي، القائم بعمل سفير جمهورية مصر العربية لدي نيجيريا، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية.

وعلى هامش التوقيع، تم التأكيد على حرص الهيئة على تنفيذ الآليات المناسبة لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ودعم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع نطاق نفاذ الدواء المصري إلى السوق الدوائي بنيجيريا، وعمل جلسات عمل مشتركة لتنفيذ كافة بنود التعاون بين البلدين.

من جانبه، رحب الدكتور تامر عصام بتوقيع مذكرة التفاهم، وأشار إلى أنها تمثل حجر الزاوية في تطور العلاقات الدوائية المصرية النيجيرية، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وقام بتوجيه الدعوة للجانب النيجيري لزيارة مصر، وعقد اجتماعات مشتركة مع مسئولي هيئة الدواء المصرية، ودعوتهم لحضور المؤتمر الطبي الأفريقي ٢٠٢٤.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وتبادل الخبرات في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية واللقاحات، وطرق الأبواب لدعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الأفريقية، وكذا استثمار ريادتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بمصر.