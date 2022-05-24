رئيس هيئة الدواء يلتقي مساعد المدير العام ومدير قسم التسجيل بمنظمة الصحة العالمية

التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدكتورة ماري أنجيلا مساعد المدير العام لشئون النفاذ إلى المنتجات الطبية، والدكتور روجيرو جاسبر، مدير قسم التسجيل والتقييم بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور هايتي سيلو مدير وحدة الرقابة والمأمونية، لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات mRNA، والتوسع في حصول هيئة الدواء المصرية والمصانع المصرية على الاعتمادات اللازمة؛ وذلك على هامش حضور الهيئة اجتماع جمعية الصحة العالمية الخامس والسبعين بجنيف.

رئيس هيئة الدواء خلال اللقاء

تم خلال اللقاء مناقشة سبل الدعم الممكنة من منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية؛ لكي تصبح مركزاً إقليمياً لإنتقال المعرفة لهيئات الدواء المختلفة داخل القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، أشاد ممثلو المنظمة بالإنجاز المتحقق من حصول الهيئة على اعتماد المنظمة ML3 في مجال اللقاحات كأول دولة في الشرق الأوسط.

الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة للمصانع المصرية

وكذلك ناقش الاجتماع أيضاً الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة للمصانع المصرية لتيسير التوسع في اعتماد مستحضراتهم من منظمة الصحة العالمية، ورغبة الهيئة في تخصيص ورش عمل للمصانع المصرية لشرح إجراءات الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستحضراتهم.

ودور الهيئة في دعم السلطات الرقابية الصحية في أفريقيا للحصول على ML3 من خلال زيارات دراسة المقارنة المعيارية بالتعاون مع منظمتي الأودا والنيباد.

كما أعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن رغبة الهيئة في أن تصبح أحد المراكز الإقليمية المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية في مجال تعزيز نظم التسجيل.

يأتي ذلك في إطار مساعي هيئة الدواء المصرية إلى تعميق التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية، واستكشاف الفرص والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية في مجال المستحضرات الطبية، والمثائل العلاجية، وتعزيز وتطوير صناعة الدواء المصرية.

وشارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية في فعاليات جمعية الصحة العالمية في دورتها الخامسة والسبعين، والمنعقدة بقصر الأمم بجنيف، تحت عنوان “الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة”، وتستمر فعالياتها، التي بدأت الأحد الموافق 22 مايو.

وعلى هامش مشاركته في جمعية الصحة العالمية، عقد الدكتور تامر عصام عقد عددا من اللقاءات الثنائية البناءة، والتي تمحورت حول أهمية تعزيز سبل التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتوسيع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف السلطات الرقابية الصحية.