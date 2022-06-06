رئيس «هيئة الدواء» يلتقي المدير التنفيذي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية

التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنطونيو بارا توريس، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية، والوفد المرافق له؛ ليوناردو روزا، رئيس الاستشارات الدولية لوكالة الصحة البرازيلية، وفيكتوريا بالثر، رئيس قسم التجارة بسفارة البرازيل بالقاهرة، وجوليانا زوراتو، ممثل من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية، وذلك على هامش اللقاءات التي يعقدها مع العديد من السلطات الصحية والمنظمات والشركات الدولية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئتين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ حيث اعرب انطونيو بارا توريس عن رغبتهم فى تعميق التعاون مع الهيئة، والاستفادة من التجربة المصرية فى الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في إطار مشاركة هيئة الدواء المصرية، كشريك رئيسي، في المعرض والمؤتمر الأفريقي الأول، الذي تنظمه هيئة الشراء الموحد، وفي إطار حرص الهيئة على تنسيق الجهود الدولية مع السلطات الصحية، والشركات الدولية من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة في قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية.

وشارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أننا نخطو خطوات واثقة نحو تعميق توطين صناعة الدواء في مصر، وأن هيئة الدواء استطاعت خلال فترة وجيزة الحصول على اعتمادات دولية مهمة، كان أبرزها ‎ الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية كأول دولة فى الشرق الأوسط؛ وأكد على أهمية الرؤية والتخطيط لامتلاك قدرة حقيقية.

واستعرض الاستثمار فى البنية التحتية والتشريعية والكوادر البشرية، ومنها نجاح الصناعة الوطنية فى توفير كافة المستحضرات الدوائية اللازمة لمبادرة 100 مليون صحة، مما ساعد على توفيرها بتكلفة مناسبة (50 دولارًا للمواطن مقارنة بالأسعار العالمية التى وصلت فى ذلك الوقت الى 10 آلاف دولار ).