رئيس هيئة الدواء يشارك في اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة بمؤتمر المناخ

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27).

كما شارك في الاجتماع افتراضيا الدكتور تيدروس ادانهوم؛ مدير منظمة الصحة العالمية، وباتريشيا سكوتلاند؛ السكرتير العام لمنظمة الكومونلوث.

وكذلك الدكتور باسكال سوريوت؛ الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا والمدير التنفيذي لمجموعة العمل الخاصة بالنظم الصحية المستدامة للمبادرة.

مشاركة هيئة الدواء في قمة المناخ

كما حضر اللقاء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان؛ رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير؛ ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور حسام عبد الغفار؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

يأتي الاجتماع لمتابعة مخرجات أعمال المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية صاحب السمو الملك تشارلز الثالث فى مؤتمر المناخ بنسخته رقم 26 العام السابق، وتعتمد مبادرة الأسواق المستدامة على ثلاثة محاور هامة وهي: “سلاسل الإمداد الخاصة بالرعاية الصحية وتحويلها إلى مصادر أقل تلوثا، الرعاية الصحية المقدمة للمريض، ورقمنه الرعاية الصحية”.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على المشاركة في كافة الفعاليات الهامة وخاصة المتضمنة المبادرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة؛ تماشياً مع رؤية مصر وأهدافها الاستراتيجية.

هيئة الدواء تعلن عن عدد من المبادرات في قمة المناخ

أعلنت هيئة الدواء المصرية، من خلال الجناح الخاص بها بالمنطقة الخضراء التي تشارك به في فعاليات قمة المناخ “COP27″ عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى المساهمة في توفير خدمات صحية عالية المستوى للمرضى المصريين، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، مع الحفاظ على التوازن البيئي، مثل مبادرة الرعاية الصيدلية للممارسات الدوائيــة ” التوعية الدوائية بالمضادات الحيوية ٢٠٢٢”، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية E-labelling، حملات التوعية بالتخلص الآمن من الأدوية والحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات قمة المناخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات وكبار رجال الدولة، والعديد من القادة السياسيين من شتى الدول، بالإضافة إلى 30 ألف مشارك من 127 دولة مختلفة.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 18 نوفمبر 2022؛ لتناول قضايا هامة، أبرزها القضايا الخاصة بالطاقة، المياه، الزراعة، الحياد الكربوني، التنوع البيولوجي، الأمن الغذائي، ومؤثراتها على التوازن البيئي.