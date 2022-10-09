رئيس هيئة الدواء يستقبل رئيس شركة «باير كونسيومر كير» للتعاون في مجال التصنيع

استقبل اليوم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور ديرك أوسنبرج أنجلز، رئيس شركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان، وذلك بمقر الهيئة.

رئيس هيئة الدواء مع وفد شركة باير

ناقش الجانبان سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، وذلك في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعات الدوائية في مصر، ورؤية مصر 2030.

واستعرض اللقاء تقريراً حول خطوات توطين صناعة مستحضرات الشركة في مصر، وذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية نحو تعميق توطين مختلف المستحضرات الدوائية، والحد من العبء الاستيرادي.

جدير بالذكر أن البداية الخاصة بنقل تكنولوجيا التصنيع تشمل تصنيع عقارين من أكثر عقارات الشركة مبيعاً في مصر، وهو ما يوفر عملة صعبة كانت تدفعها مصر نتيجة لاستيراد تلك الأدوية، ويدفع بعجلة الاستثمار الدوائي إلى الأمام.

يأتي ذلك في إطار دعم الهيئة لتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ثمن الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية مجهودات العاملين التي ساهمت في تسريع عمليتي توطين وتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، والمساهمة في تقديم الدعم الفني لشركاء الصناعة.

جاء ذلك خلال تنظيم الهيئة الاحتفال السنوي الخاص بتكريم العاملين الأكثر تميزا بالإدارات المركزية المختلفة التابعة للهيئة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، والذي يأتي كل عام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر، بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، والسادة المساعدين والمستشارين ورؤساء الإدارات المركزية والمعاونين بالهيئة.