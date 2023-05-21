رئيس هيئة الدواء: نسعي لتوقيع اتفاقيات مع دول عربية وإفريقية لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن كل الدول تسعى إلى تعميق صناعة الدواء ،وفى مصر نسعى بخطي مدروسة إلي توقيع اتفاقيات مع دول عربية وإفريقية لتفعيل جذب الاستثمارات فى قطاع الدواء .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد ، والمخصصة لمناقشة استراتبجية مستقبل الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور تامر عصام إن هيئة الدواء تسعي إلي زيادة الصادرات المصرية فى هذا المجال وهذا يلزمه التوعية بالتسويق والأبحاث لبيع الدواء المصري فى الخارج .

وأشار الدكتور تامر عصام إلي أن المواطن المصرى من حقه أن يجد الدواء بسعر مناسب له ،ولذلك نعمل على تسجيل الدواء المصرى كخطوة أولية فى طريق التصدير .

وأوضح الدكتور تامر عصام أن قطاع الدواء يعد أحد المجالات الاستراتيجية التى تعمل عليها جميع الجهات بالدولة ،لاسيما وأن هذه الصناعة تقدر بنحو 170 مليار جنيه ،وتحديدا في مجال المستحضرات البشرية .



وقال خلال جلسة مجلس الشيوخ : إن عدد المصانع التى تعمل في مجال الدواء تقدر بنحو 174 مصنع قائم ،وعدد خطوط الإنتاج الأن وصلت لنحو 720 خط وهى خطوط متميزة.



وأستطرد قائلا :هناك خطة استراتيجية لدعم باقى الصناعات الداعمة لقطاع الدواء فى مصر ،لاسيما وأن بعض الدول الأوروبية خرجت من المنافسة بسبب عدم توافر المواد الخام.

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية قائلا:« إننا نعمل على توطين وتعميق الصناعات الحيوية للأمصال واللقاحات و وهوما نعمل علي تحقيقه خلال عام 2025» .

تابع :«بالتوازى نعمل أيضا علي البحث والتطوير وقد ساعدنا فى ذلك التجارب السريرية والتى تم تنظيمها وفقا لتشريعات» .

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلي أهمية المشروع القومى لمشتقات البلازما ،لافتا إلي أن هناك 3 مصانع تعمل فى هذا المجال.

وقال :«لدينا صناعة دواء عملاقة ولكن ينقصنا التسويق ونعمل بشكل واسع على تحقيق هذه الخطوة من خلال تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية» .

في سياق متصل ، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، إن الصيدلي قديما كان يقوم بتركيب الأدوية فى الصيدلية و هذا اختفى الآن ، و أضاف :” هل يمكن العودة لتركيب الأدوية فى الصيدلية التى كانت مهمة فى الصعيد و ميسرة للغاية ، و كان الصيدلي يركب الأدوية البسيطة و توفيرها بسرعة« .

و تابع متساءلا : ” هل الصيدلي الموجود الآن مؤهل لمثل هذا الدور “.

و علق الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء :« أنا صيدلي و أستاذ فى كلية الصيدلة ، و قولا واحدا الصيدلي الآن مؤهل جدا لهذا الدور ، و لا أحد يزايد على دور الصيدلي ».



و أضاف عصام : «هناك تحديات فى دور و تكلفة مباشرة الصيدليات ، و الصيدلي مؤهل لإعداد التركيبات لكن هذا المنحي لم يعد موجود فى العالم ، و الجميع يتجه للأدوية الحديثة و هى ذات تقنية عالية فى تركيبها ، و هناك بعض التركيبات تصنع فى الصيدليات و فعالة جدا ، و لكن العالم تغير و بعد إقرار برامج الصيدلة الإكلينيكية أصبح الصيدلي مؤهل جدا و كان سابقا مؤهل في التعامل مع الدواء ، و الآن هو محترف فى التعامل مع المريض و الدواء دون الإخلال بدور الأطباء» .