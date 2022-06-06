رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة، ماريانجلا سيماو، مساعد مدير منظمة الصحة العالمية لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بكفر الجبل.

وقام الوفد بجوله تفقدية لمعامل الهيئة بمقر كفر الجبل، حيث أشاد الوفد بمجهودات الهيئة، والتطور الملحوظ على الصعيدين الإجرائي والبنية التحتية، وهو ما أهلها للحصول على اعتماد المنظمة ML3 في مجال اللقاحات، في وقت قياسي؛ كأول دولة في الشرق الأوسط.

جانب من لقاء رئيس هيئة الدواء مع وفد منظمة الصحة العالمية

كما ناقش الاجتماع خطط الهيئة نحو السير في الإجراءات الخاصة بالحصول على اعتماد المنظمة في محال المستحضرات الصيدلية، ومشتقات البلازما، وأيضا مراجعة الموقف النهائي الخاص بنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، والعمل على التأكد من تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن؛ لتوطين مثل هذه الصناعات الهامة والحيوية.

ويعكس اللقاء رغبة الهيئة في تعزيز آفاق التعاون، وتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون في مجال تطوير صناعة اللقاحات، وذلك مواكبة لآخر المستجدات عن الوضع الوبائي محليا وعالميا، إذ أن المنظمة تقوم بتطوير المعايير وتقديم حلول لدعم أعضائها في كافة الدول حول.

وفي ذات السياق؛ قام وفد منظمة الصحة العالمية بزيارة تفقدية لمصنع بيوجينيرك، بحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، وترجع أهمية المصنع إلى أنه يعد أول مصنع أعلنت منظمة الصحة العالمية حصوله على اعتماد تصنيع الـ mRNA Technology بجمهورية مصر العربية، حيث استعرض مسئولو الشركة استعدادات المصنع وقدراته الإنتاجية لتصنع العديد من المستحضرات الحيوية.

جاء ذلك ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز العلاقات الدولية مع كافة السلطات الصحية، والمنظمات الشركات الدولية، والعمل على الحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية، وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية في مصر.