رئيس هيئة الخدمات البيطرية لـ«المال»: مصر خالية من فيروس انفلونزا الطيور

أكدت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية أن مصر خالية من العترة الجديدة لفيروس انفلونزا الطيور H10N3 بعد اعلان الصين عن اول إصابة بشرية بها مؤخرا في مزرعة دواجن في منطقة شينجيانغ واكدت الوزارة أنه لم يرد لها شكاوي من اي نوع ونفت إصابة 70%من الدواجن في المزارع .

وظهرت اول حالة لإصابة بين البشر في 28 أبريل الماضي، وتحديدا في احدى مستشفيات مدينة تشنجيانج الصينية، حيث تم حجز رجل أربعيني، تظهر عليه أعراض حمى، والثلاثاء الماضي، أعلنت الصين بعد تشخيصه، أول إصابة بشرية بسلالة نادرة انفلونزا الطيور “H10N3، و ذلك في بيان للجنة الصحة الوطنية الصينية.

الزراعة : لا صحة لانتشار فيروس انفلونزا الطيور H10N3

ونفي الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية ل”المال”وجود انفلونزا الطيور بنسختها الجديده في مصر وهو فيروس H10N3 ،حيث يوجد لجان بيطرية تتابع وتفحص مزارع الدواجن حاليا وفقا لجدول زمني محدد.

وأوضح محمود ان مرض انفلونزا الطيور H10N3لا ينتقل بسهولة عبر البشر كما أنه فيروس ضعيف وليس شديد الضراوة وهو معروف وغير منتشر وموجود منذ التسعينات .

معلومات عن فيروس انفلونزا الطيور في الصين

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية عدة نقاط وبيانات أولية عن فيروس انفلونزا الطيور H10N3وهي أن الفيروس يستهدف الطيور البرية والدواجن و يكون قاتلا للطيور كما أنه لا يوجد معلومات أن فيروس H10N3 يمكن أن ينتشر بسهولة بين البشر.

وأكدت اللجنة أن طريقة مهاجمة الفيروس يكون من خلال قطرات الجهاز التنفسي بين الطيور ،وهو مشابه لفيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا كما لا يوجد دليل يشير إلى أن فيروس H10N3انفلونزا الطيور، يمكن أن يتسبب في انتقال العدوى من إنسان إلى آخر كما أن خطر انتشاره بشكل واسع النطاق منخفض للغاية.

الزراعة ترصد حركة الطيور المهاجرة وتراقب الواردات

واتخذت وزارة الزراعة اجرائين لمنع دخول فيروس انفلونزا الطيور في مصر وهو فيروس H10N3 حيث يتم رصد ومتابعة خط هجرة الطيور لمنع اختلاطها بمزارع الدواجن القريبة منها ،ومنع نزولها الي الغيطان وايضا متابعة والكشف علي الدواجن المستوردة المجمدة والمبردة من الخارج .