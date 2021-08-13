اقتصاد وأسواق

رئيس هيئة الثروة السمكية يتفقد المواقع الإنتاجية بكفر الشيخ

للوقوف على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير والتنمية بالمنطقة
الصاوي أحمد 2:56 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 2:56 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

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تفقد د صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، برفقة المهندس اسامة هنداوى رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا المواقع الإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير والتنمية بالمنطقة.


بدأت الزيارة باجتماع رئيس الهيئة بالعاملين بالمنطقة واستمع الي معوقات العمل التي تقابلهم ووعدهم بتذليل العقبات ووجه بضرورة العمل الجاد وناقش عدة موضوعات منها ما يتعلق بعمليات تأجير وإعادة تاجير المزارع السمكية والتى تقع تحت ولاية الهيئة وشدد على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة.

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وتفقد مصيلحى المزارع السمكية ولاية الهيئة والمزارع المتداخلة مع المحافظة ووجه بضرورة الإزالة للمنتفعين بالأراضي دون اتباع الطرق القانونية.

ثم تفقد أعمال الصيد التي تتم بمحطة تحضين الخاشعة وتابع أعمال التطوير التي تمت بها وطالب بوضع خطة تنفيذية لزيادة إنتاجية الفدان الواحد كما حث جميع العاملين علي بذل مزيد من الجهد لاستغلال كامل مساحة المزرعة الاستغلال الأمثل.

ثم توجه مصيلحى لتفقد المرحلة الثالثة لتطوير وتطهير بحيرة البرلس وتابع إزالة جميع التعديات على البحيرة ، كما التقى برئيس شرطة المسطحات وتم الاتفاق على وضع خطة عمل ورؤية موحدة للحفاظ علي بحيرة البرلس من التعديات خاصة فى فترات الليل.

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وفى إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات العلمية والبحثية وخلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ التقى د صلاح مصيلحى برئيس جامعة كفر الشيخ وعميد كلية الثروة السمكية والمصايد ، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق علي تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين بهدف تدعيم قطاع الأسماك بالأسلوب العلمي وخاصة بمحافظة كفر الشيخ والتي تعتبر أولي المحافظات المصرية في الإنتاج السمكي.

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بقلم الصاوي أحمد

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