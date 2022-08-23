رئيس هيئة التنمية الصناعية : الدولة ما بتكسبش جنيه واحد من طروحات الأراضي

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، “إن الدولة ما بتكسبش جنيه واحد من طروحات الأراضى الصناعية”، التى توفرها للمستثمرين- على حد تعبيره، مؤكدًا استمرارها في خطة إتاحة المسطحات والوحدات الجاهزة لدعم الصناعة.

وأضاف الزلاط، خلال اجتماعه، اليوم، باتحاد المستثمرين، أن الهيئة تقوم حاليًّا بتفعيل دور مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه، وسرعة إنهاء إجراءاته وفي ضوء تفعيل ما ورد في قانون تيسير استخراج التراخيص من تيسيرات واختزال للإجراءات للمستثمر.

ولفت إلى أن من أهم التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة أيضًا أنه جارٍ تنفيذ منظومة مميكنة بين الجهات المعنية بإصدار التراخيص منعًا للتأخير، كاشفًا أنه تم دمج معاينات الترخيص والسجل الصناعي في إجراء واحد منعًا للتكرار.



وأوضح أن الهيئة تمتلك 28 فرعًا ومكتبًا إقليميًّا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات التراخيص والسجل الصناعي، وجارٍ تفعيل خدمة تراخيص البناء فى أفرع الهيئة،

كاشفًا أن الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع، حيث تم عمل ربط إلكتروني لكل فروع الهيئة، وتم تطوير 5 فروع ورفع كفاءتها، معلنًا أنه جارٍ الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكل من البحيرة وكفر الشيخ لتقليل الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية.