رئيس هيئة التخطيط وممثلون عن الاتحاد الأوروبي يتفقدون مدرسة الخصوص بالقليوبية

قام المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، رئيس مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة PIP، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، نائب رئيس المكتب، ووفد رسمي من ممثلي الاتحاد الأوروبى والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية ضمن مشروع تطوير مدرسة الخصوص بمحافظة القليوبية، والذى يتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمنحة مشتركة من الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية.

واستقبل الوفد في محافظة القليوبية، اللواء هشام خشبة، سكرتير عام المحافظة، والدكتور إسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وممثلو محافظة القليوبية وهيئة الأبنية التعليمية ومجلس المدينة.

وأثنى المهندس علاء عبدالفتاح، على التقدم المُحرز بأعمال إنشاء المبنى الجديد بالمدرسة، والذى تم إنجازه بمعدلات تسبق الجدول الزمنى للمشروع.

وأكد المهندس خالد صديق، اهتمام صندوق التنمية الحضرية بالشراكة البناءة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتطوير وتنمية المناطق المستهدفة وتوفير احتياجات ومتطلبات السكان من خدمات ومرافق عامة وأنشطة اجتماعية واقتصادية، وكذا تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المشاركة فى أعمال التطوير العمراني.

وأشارت المهندسة هالة شندى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، إلى أن تطوير مدرسة الخصوص والتي تقع داخل كتلة سكنية مكتظة بالسكان إنما يهدف إلى خفض الكثافة بالفصول المدرسية وإلغاء نظام الفترات، وكذا تحقيق جودة التعليم لأبناء المنطقة، وهو ما تسعى إليه دائماﹰ هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.

واتجه المهندس علاء الدين عبدالفتاح، ومرافقوه، إلى منطقة بولاق الدكرور لحضور مراسم تسليم مشروع تطوير شبكة الشوارع الداخلية بحى بولاق الدكرور إلى محافظة الجيزة، والبالغ عددها 77 شارعا، وذلك بحضور هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والنائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندسة زيزى كامل، مدير عام وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ونخبة من أعضاء مجلس النواب ومسئولى محافظة الجيزة.

وأكدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، حرص المحافظة بكامل أجهزتها على تيسير أعمال التنفيذ للمشروعات المقررة من خلال المنحة، وتذليل كافة العقبات لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة.

وأشار النائب محمد الحسينى إلى أن أعمال الرصف والتطوير العمرانى التي تمت من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لأهالى منطقة بولاق الدكرور، لاقت استحسانا وقبولا كبيرين عند الأهالى، وأنه قد لمس ذلك بنفسه خلال زياراته المتكررة للمنطقة خلال متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ للمشروع.

وأعرب أليكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة G.I.Z عن بالغ سعادته لتواجده على أرض الواقع لمشاركة الأهالى إنجاز هذا المشروع المهم، وما لمسه من فرحتهم بالتغيير الذى حدث بالمنطقة نتيجة أعمال التطوير.

وأكد المهندس علاء الدين عبدالفتاح، في كلمته بحفل ختام الفعاليات أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى اهتمت منذ بداية المشروع بتطبيق منهجية مخططات التطوير والتحسين والتي حملت في طياتها مدخلا عمرانيا اجتماعيا مستداما فى التنمية المحلية، قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، بوجود رؤية متفق عليها لتنمية المناطق المستهدفة وتطويرها بكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المشروعات المكانية وغير المكانية على حد سواء.

ووجه بضرورة البدء في دراسة إمكانية تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف المزيد من أعمال التطوير العمرانى المستدام للمناطق، ودعا للبدء في وضع رؤى جديدة أشمل تضم حافظة مشروعات تنفيذية أخرى تستهدف تلبية احتياجات المناطق المنفذ بها المشروعات بشتى نواحى الحياة.

ويمكن تنفيذها من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بدعم من الإتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية تأكيداﹰ على النجاح المشترك الذى تم تحقيقه على مدار الأعوام الماضية.

وفى نهاية الحفل شكر رئيس الهيئة ممثلي الإتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى والمحافظات وفريق العمل المشارك من المحافظات والجهات ذات الصلة واستشاريى المشروعات، على مجهوداتهم الكبيرة على مدار السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن مشروع البنية التحتية بالمشاركة PIP هو أحد مشروعات التعاون الدولى التي تتولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الإشراف على تنفيذها منذ عام 2019 بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وتقوم من خلاله الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بتنفيذ 29 مشروعا تشمل:

أعمال تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء وتطوير مدارس وتوريدات أجهزة ومعدات طبية وتعليمية لدعم منظومتى التعليم والصحة بالمناطق المستهدفة بالمحافظات، وتطوير معامل الصرف الصحي المركزية بالمحافظات.

وكذلك دعم الأنشطة المجتمعية المختلفة من خلال صندوق المبادرات المحلية LIF والذى يدعم مجموعة من البرامج والتدخلات المجتمعية المختلفة لتحسين المستوى الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والبيئي للسكان، لتتكامل مع المشروعات المكانية الجارى تنفيذها حالياﹰ.

تجدر الإشارة إلى أن وفد الزيارة، ضم المهندس توبياس جيرلاش، منسق قطاع البيئة والتحضر المستدام والموارد الطبيعية والطاقة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى Ensure Cluster، وماركو ميجليوريللى، رئيس قطاع التنمية البشرية بوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وفيرا موراندينى، مدير برنامج التنمية البشرية والاجتماعية بوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والسيد – ميركو باجانى، مسئول قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

كما حضر الفعاليات أوفى جيللين، مسؤول التعاون بالسفارة الألمانية وجيداء الشماع، من السفارة الألمانية، ونخبة من ممثلي محافظة القليوبية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى G.I.Z.