رئيس هيئة التجميل:«انفيرو ماستر» تبدأ أعمال النظافة فى «مصر الجديدة» 7 سبتمبر الجارى

قال اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن شركة “انفيرو ماستر” للخدمات البيئية وتدوير المخلفات ستبدأ فى استلام حى مصر الجديدة فى 7 سبتمبر الجارى لتولى أعمال النظافة وجمعها فى نطاق المنطقة الشرقية بشكل كامل، والتى تصل إلى 9 أحياء سكنية تبدأ بمصر الجديدة واستلام حى جديد كل 10 أيام طبقا لنظام التعاقد.

وأضاف الشرشابى فى تصريحات لـ «المال»، أن هيئة النظافة والتجميل ستتولى سداد قيمة التعاقد مع شركتى المخلفات فى نطاق أحياء المنطقة الشرقية والغربية لتشمل 18 حيا سكنيا، لافتا إلى أن أى تقاعس أو تقصير من تلك الشركات سيتم محاسبتهم طبقا لشروط التعاقد، وتوفير سبل الدعم الفنى لتحسين مستوى خدمات النظافة فى أحياء القاهرة.

وأوضح رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن شركة «ارتقاء» للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات تتولى العمل بالمنطقة الغربية وأحيائها وتشمل 9 أحياء سكنية، وتبدأ العمل بحى غرب كنموذج أولى، واستلام باقى الأحياء بشكل متتال كل 10 أيام، لتجهيز المعدات والعمالة المطلوبة لتلك المهمة.

وأشار إلى أن هيئة النظافة كانت تقوم برفع ما يقرب من 18 ألف طن مخلفات يوميا، ما يشكل إنجازا على مستوى عمل الهيئة لتحسين المظهر الحضارى، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على توجيه جميع المعدات لتغطية أعمال النظافة والجمع فى نطاق المنطقة الجنوبية والشمالية، والتى تمثل 20 حيا سكنيا يتبع المحافظة.

وقال الشرشابى إن طريقة تمويل التعاقد مع الشركات الخاصة فى منظومة المخلفات الجديدة سيتم سدادها من موارد الهيئة على شكل دفعات حسب جودة وأداء عمل تلك الشركات، والتى ستخضع لمتابعة ومراقبة بشكل يومى لضمان نجاح تلك التجربة، لافتا إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتلك التجربة ومتابعة أدائها.

وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان سابق، على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لمنظومة النظافة الجديدة بالعاصمة، فى ظل متابعة أسبوعية للإجراءات الخاصة بالبدء فعليا للشركتين فى الأحياء المتعاقد عليها، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بالمتابعة الشخصية والميدانية لهذه المنظومة على أرض الواقع فى كل أحياء المحافظة.