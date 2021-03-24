رئيس هيئة التأمين الاجتماعي: من الممكن رفع سن المعاش إلى 65 عاما (فيديو)

أوضح أن مصر بها حتى الآن 14 مليون مواطن تحت مظلة التأمينات الاجتماعية .

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من الممكن رفع سن المعاش إلى 65 عاما ، موضحا أن أكثر من 80 دولة في العالم قامت بتحريك سن المعاش حتي سن 68 عاما مثل دولة كندا ، موضحا أن مصر بها حتى الآن 14 مليون مواطن تحت مظلة التأمينات الاجتماعية .

وقال عوض ، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن التأمينات الاجتماعية تغطي 4 أخطار، الخطر الأول الشيخوخة، والعجز، والوفاة وهم الأساس، والخطر الثاني إصابات العمل، والثالث خطر المرض، والخطر الرابع تأمين البطالة لمدة 6 أشهر حتي يجد عمل آخر .

وأضاف عوض ، أن 400 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة يحصلون على معاش شهري 900 جنيه، موضحا أن الحد الأدنى للحصول على المعاشات الاشتراك 3 أشهر في التأمينات .

وأشار عوض ، إلى أن نظام التأمين الاجتماعي بدأ في مصر نهاية القرن 19، وتحديدا سنة 1854، وبدأ فعليا في مصر عام 1964، مضيفا أن الرئيس أنور السادات رئيس الجمهورية الأسبق ، أنشأ أول نظام للتأمين الاجتماعي وثبت قواعده .