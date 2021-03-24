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رئيس هيئة التأمين الاجتماعي: من الممكن رفع سن المعاش إلى 65 عاما (فيديو)

أوضح أن مصر بها حتى الآن 14 مليون مواطن تحت مظلة التأمينات الاجتماعية .
محمد مجدي 11:03 م, الأربعاء, 24 مارس 21 11:03 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من الممكن رفع سن المعاش إلى 65 عاما ، موضحا أن أكثر من 80 دولة في العالم قامت بتحريك سن المعاش حتي سن 68 عاما مثل دولة كندا ، موضحا أن مصر بها حتى الآن 14 مليون مواطن تحت مظلة التأمينات الاجتماعية .

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وقال عوض ، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن التأمينات الاجتماعية تغطي 4 أخطار، الخطر الأول الشيخوخة، والعجز، والوفاة وهم الأساس، والخطر الثاني إصابات العمل، والثالث خطر المرض، والخطر الرابع تأمين البطالة لمدة 6 أشهر حتي يجد عمل آخر .

وأضاف عوض ، أن 400 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة يحصلون على معاش شهري 900 جنيه، موضحا أن الحد الأدنى للحصول على المعاشات الاشتراك 3 أشهر في التأمينات .

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وأشار عوض ، إلى أن نظام التأمين الاجتماعي بدأ في مصر نهاية القرن 19، وتحديدا سنة 1854، وبدأ فعليا في مصر عام 1964، مضيفا أن الرئيس أنور السادات رئيس الجمهورية الأسبق ، أنشأ أول نظام للتأمين الاجتماعي وثبت قواعده .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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