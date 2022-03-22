اقتصاد وأسواق

رئيس هيئة التأمينات: زيادة المعاشات حدها الأدنى 120 جنيها والأقصى 1122 جنيها

بعد الزيادة 13%، و 3.2 مليار جنيه التكلفة الشهرية لزيادة المعاشات وتصل في العام لـ38 مليار.
المال - خاص 12:10 ص, الأربعاء, 23 مارس 22 12:10 ص, الأربعاء, 23 مارس 22

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كشف اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الحد الأدنى والأقصى لزيادات المعاشات، قائلاً : ” المواطن اللي معاشه 2000 جنيه هيزيد 260 جنيها بعد الزيادة 13%”.

جاء ذلك في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وكشف أن حجم التكلفة الشهرية لزيادة المعاشات تبلغ 3.2 مليار جنيه التكلفة الشهرية لزيادة المعاشات. وتصل في العام لـ38 مليار.

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وأضاف: “هناخد السنة دي من الخزانة العامة 180 مليار جنيه وهذا يساعد في زيادة المعاشات”.

وكشف أن زيادة المعاشات حدها الأدنى 120 جنيها والأقصى 1122 جنيها. قائلاً : “80 ألف هيطلعوا معاش خلال الـ3 شهور المقبلة وهيستفيدوا بالزيادة الجديدة”.

وشدد على أن خزانة الدولة ملتزمة تمامًا بتسديد أموال المعاشات.. ونستثمر 75% منها في السندات وأذون الخزانة.

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وأوضح أننا في مصر نحتاج إلى المزيد من الوعي التأميني بين المواطنين.

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بقلم المال - خاص

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