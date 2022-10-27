رئيس هيئة التأمينات : العلاوة الجديدة تصل إلى 31.5 مليار جنيه لأكثر من 10.7 مليون مستحق للمعاش

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قُدّرت، العام الماضي، بـ294 مليار جنيه سنويًّا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.

وأضاف رئيس هيئة التأمينات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم ومتابع لكل قضايا المواطنين، وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبًا: “أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولّيه المسئولية” .

وأوضح عوض أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين، ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريًّا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها.

مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرًا للفئات الضعيفة بالمجتمع ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن، مهما كان موقعه،

موضحًا أن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%.؜



ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية صرف المنحة الاستثنائية سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل،

مؤكدًا أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية والتكنولوجية مواصلين ساعات الليل والنهار ليتمكن أهلونا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافًا إليها مبلغ المنحة المقرَّرة.