استثمار

رئيس هيئة الاستثمار: 904 شركات تأسست في مصر بمساهمات فرنسية حتى 30 يونيو

من بينها 55 شركة تمتلك مكاتب تمثيل
صفية حمدي 1:58 م, الأحد, 11 يوليو 21 1:58 م, الأحد, 11 يوليو 21

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قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات الفرنسية تأتي في المرتبة الثامنة ضمن قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حتى 30 يونيو الماضي.

وأضاف عبد الوهاب أنه حتى ذلك التاريخ أيضا تم تأسيس 904 شركات بمساهمات فرنسية، من بينها 55 شركة تمتلك مكاتب تمثيل.

وأوضح أن حصة الاستثمارات الفرنسية ضمن قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر لدى مصر بلغت حتى 30 يونيو الماضي 3.4 مليار دولار، في قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، والقطاع المالي، والخدمات، والسياحة، والزراعة، والإنشاءات والعقارات.

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جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم، إلى المصنع الإقليمي لشركة “شنايدر إليكتريك” بمدينة بدر، ورافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بوجود المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الشركة والمصنع.

وتم الإشارة إلى أن الاستثمارات الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة حوالي 21% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأكد رئيس الوزراء أن الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مصر، مشيداً بالإمكانات المتطورة التي يتميز بها المصنع الإقليمي لشركة “شنايدر اليكتريك” والدور الفاعل الذي يقوم به المصنع في توفير مدخلات الطاقة والتحكم الآلي لعديد من المشروعات الكبرى التي تنفذ على أرض مصر.

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واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه لعرض تقديمي من المهندس شريف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر مصر، عن نشأة المصنع واستثمارات الشركة في السوق المصري، وكذلك شرح حول أحدث خطوط إنتاج “مراكز التحكم والتوزيع” المقرر تصنيعها في مصر.

وشاهد عرضاً توضيحياً لإنتاج الوحدة الرئيسية RM6 كنموذج لما سيتم تصنيعه إضافة إلى خط وحدات التغذية الحلقية الذكي الحديث Smart RMU.

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وقام بجولة تفقدية للتعرف على أحدث خطوط الإنتاج بالمصنع، وما تم تنفيذه من استثمارات لبناء خطوط جديدة، وكذلك الإطمئنان على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

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بقلم صفية حمدي

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