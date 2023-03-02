رئيس هيئة الاستثمار: 87 شركة يابانية تعمل في مصر.. ومنح الرخصة الذهبية لشركتين

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة عمل عن بيئة وفرص الاستثمار والأعمال في مصر، في منتدى الأعمال المصري الياباني.

وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح في شقيه التشريعي والتنفيذي، وأن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية كبرى، وخلقت العديد من فرص الاستثمار، مما مكن مصر من التواجد ضمن أكثر الدول الجاذبة للاستثمار إقليميا، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار بمعدل نمو 71.4 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/ 2021، وهو أعلى معدل تدفق في عشر سنوات.

وأعلن عن العمل على جذب الاستثمار عبر عدة محاور، منها المحور الأول الذى يتمثل في دعم المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير، والمحور الثاني يعتمد على إزالة العوائق والتحديات التي تواجه تدفقات الاستثمار والشركات العاملة في مصر، والمحور الثالث يقوم على تقديم تسهيلات وحوافز، ومن أهمها الرخصة الذهبية، والتي تشمل كافة الموافقات والتراخيص التي تحتاجها الشركة، وتم منح الرخصة الذهبية لشركتين يابانيتين، خلال الأشهر الماضية، ما يظهر الاهتمام الحكومي بالاستثمارات اليابانية.

وشهد حسام هيبة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة التجارة الخارجية (جيترو)، وأكد أن المذكرة ستكون حجر أساس لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومضاعفة عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر، والتي يبلغ عددها الأن 87 شركة.